Французские "Миражи" подбираются к границам РФ

Эстонцы предоставили бывший советский аэродром

НАТО продолжает репетировать отражение "российской агрессии" в Прибалтике. В небо Эстонии поднялись французские истребители Мираж-2000. Вместе с прибалтами они отработают совместный удар по русским, якобы "мечтающим" вернуть себе Прибалтику.

Учения проходят на полигоне "Клоога", над национальным парком "Соома" и Рижским заливом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Республики. Полеты будут происходить в 150-200 км от российской границы. А для "Миражей" с боевым радиусом в 1 тыс. 450 км это не расстояние. Впрочем, стоит отметить, что маневры могли бы состояться и ближе к границам РФ, но в альянсе решили не "будить зверя".

По теме РФ ударит по Польше и Литве

Как обычно, базироваться истребители НАТО будут на бывшем советском аэродроме "Сууркюль", а ныне эстонской военной базе "Эмари". С 1967 по 1984 г. на аэродроме находился 88-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков. В 1980-е это были МиГ-27Д. Затем группировку "Сууркюль" усилили.

А 88-й полк перебазировали в украинский Кировоград. В Эстонию же направили 170-й морской штурмовой авиационный полк с самыми современными на тот момент бомбардировщиками Су-24.



В 1991 г. Россия лишилась обоих аэродромов. А "Эмери" превратился в одну из главных баз в Прибалтике, где уже приземлялись истребители пятого поколения F-22. "Мираж-2000" современными самолетами не назовешь, сейчас в ВВС Франции их меняют на "Рафали", но и они вооружены крайне опасными ракетами "воздух – земля" и корректируемыми авиабомбами, а по скорости и боевому радиусу и вовсе превосходят новые истребители.

Над "Клоогой" пилоты отработают взаимодействие с сухопутными частями. "Миражи" пролетят на крайне низкой высоте 152 м и поддержат действия пехоты и техники с воздуха.