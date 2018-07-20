Французские "Миражи" подбираются к границам РФ
НАТО продолжает репетировать отражение "российской агрессии" в Прибалтике. В небо Эстонии поднялись французские истребители Мираж-2000. Вместе с прибалтами они отработают совместный удар по русским, якобы "мечтающим" вернуть себе Прибалтику.
Учения проходят на полигоне "Клоога", над национальным парком "Соома" и Рижским заливом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Республики. Полеты будут происходить в 150-200 км от российской границы. А для "Миражей" с боевым радиусом в 1 тыс. 450 км это не расстояние. Впрочем, стоит отметить, что маневры могли бы состояться и ближе к границам РФ, но в альянсе решили не "будить зверя".
По теме
Как обычно, базироваться истребители НАТО будут на бывшем советском аэродроме "Сууркюль", а ныне эстонской военной базе "Эмари". С 1967 по 1984 г. на аэродроме находился 88-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков. В 1980-е это были МиГ-27Д. Затем группировку "Сууркюль" усилили.
А 88-й полк перебазировали в украинский Кировоград. В Эстонию же направили 170-й морской штурмовой авиационный полк с самыми современными на тот момент бомбардировщиками Су-24.
В 1991 г. Россия лишилась обоих аэродромов. А "Эмери" превратился в одну из главных баз в Прибалтике, где уже приземлялись истребители пятого поколения F-22. "Мираж-2000" современными самолетами не назовешь, сейчас в ВВС Франции их меняют на "Рафали", но и они вооружены крайне опасными ракетами "воздух – земля" и корректируемыми авиабомбами, а по скорости и боевому радиусу и вовсе превосходят новые истребители.
Над "Клоогой" пилоты отработают взаимодействие с сухопутными частями. "Миражи" пролетят на крайне низкой высоте 152 м и поддержат действия пехоты и техники с воздуха.
Пойман возможный убийца известного фигуриста
В совершении преступления подозревают двух человек
Россия меняет курс
Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Плохо скакали: Украинцы взвыли от европейской колонизации
- Незалежная испугалась отмены санкций против России
- Украина вымирает семимильными шагами
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина