Немецкий флот стал позором страны

Западные эксперты: Россия легко одолеет такую Германию

Американские СМИ в унисон Трампу продолжают критиковать вооруженные силы Старого света, намекая, что Европе давно пора по-настоящему раскошелиться на армию. Некоторые упреки отчасти справедливы. Немцев довольно заслуженно критикуют за запущенное состояние бронетанковых подразделении и ВВС. А с недавних еще больше опасений у военных экспертов стал вызывать германский флот, который во времена кригсмарине держал в страхе всю Европу, а теперь просто влачит жалкое существование.

Как напоминает The National Interest, еще совсем недавно боевые корабли "Дойче Марине" участвовали в совместной охоте на пиратов у берегов Африки, а также спасали беженцев в Средиземном море. Но прошло каких-то несколько лет, и не сколько из-за отсутствия должного финансирования, сколько из-за чудовищного планирования, весь немецкий флот сейчас чуть ли не "дышит на ладан". Это касается и боевых кораблей, и подлодок, и остатков морской авиации.

У немцев сейчас 6 дизель-электрических подводных лодок типа 212. Но по данным NI, ни одна из них не на ходу. И это в то время, когда Германия продает эти субмарины за рубеж. Часть из них даже участвует в учениях НАТО, но не под немецким флагом. "Дойче Марине" просто не в состоянии отправить на учения альянса даже одну субмарину.

Лодка U-36 врезалась в скалу недалеко от берегов Норвегии и ее пришлось отбуксировать в Германию. U31, флагманская субмарина, вышла из строя еще в 2014 году до проведения планового ремонта. На U-32 сломались аккумуляторы в середине 2017 года и она простаивает в доках в ожидании ремонта. Но сначала будут заниматься U-34, которая тоже находится не в лучшем виде. Лишь U-33 планировали починить в апреле, и по идее она должна быть на ходу. В ближайшее время она должна выйти на оперативное дежурство в воды Балтики. U-35 повторно ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года, но только этим летом лодка выйдет на службу.

Капитан легендарной подлодки времен Второй мировой войны U-96 Леманн-Вилленброк, наверно, переворачивается в гробу, видя до какого состояния довели подводный флот немцы.

По данным СМИ, для ремонта подводных лодок не хватает дорогих комплектующих, но как это может происходить в стране с самой сильной экономикой в Европе? По версии NI, подлодки типа 212 идеально подходят для разведки в российских портах. Но США просто не могут заполучить их для своих учений.

Еще хуже у немцев обстоят дела с противолодочными самолетами. В 2010 году списали последний Breguet Atlantic. А немногим ранее ВМС Германии приняли далеко не лучшее решение купить подержанные голландские Р-3С. Хоть они были и более современными, чем Breguet Atlantic, их техническое состояние оставляло желать лучшего. В результате стало понятно, что нужно менять крылья и оборудование. По информации военных экспертов, ни один из этих самолетов сейчас не работает.



Лишь надводный флот Германии находится в удовлетворительном состоянии, но кораблей крайне мало. В составе "Дойче Марине" 10 фрегатов и 5 корветов F-130. В США последние сильно критикуют, так как считают их слишком маленькими, чтобы использовать на больших расстояниях и слишком большими, чтобы применять в прибрежной зоне. Почти 90-метровый корабль не оборудован вертолетной площадкой, что военные эксперты считают чуть ли не провалом в сегодняшних реалиях. Корвет F-130 будет просто не годен для операций за пределами Балтики.

Что касается новых фрегатов F-125 типа "Баден-Вюртемберг", пока в строю только головной корабль. Остальные еще проходят испытания.

Германия в настоящее время не стремится к конфронтации с Россией, к чему ее подталкивают США. Немцы не забыли, к чему привела страну захватническая политика Гитлера, и в политической элите сильны антимилитаристские настроения. То же самое касается и населения, примерно половина немцев выступают против размещения американских войск на территории Германии. Но Вашингтон упорно пытается убедить Европу, что Москва вот-вот "оттяпает" Польшу и Прибалтику, а затем дальше, "железным сапогом" зашагает по Старому Свету.

