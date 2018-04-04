Десятки подлодок "рыскают" в поисках целей

Если верить адмиралам Северо-атлантического альянса, активность военно-морского флота России сегодня превышает уровень, который был во время Холодной войны. Американские подлодки берут на прицел корабли Северного флота из арктических льдов, а за ними охотятся российские субмарины и противолодочные самолеты Ту-142.

Все это напоминает о тех временах, когда в водах Атлантики постоянно рыскали субмарины, пуская на дно огромные корабли. В 1941-1945 война под водой была безжалостной, но честной. Подводники были в равных условиях и порой демонстрировала чудеса смекалки и везения, возвращаясь домой из таких переплетов, из которых, казалось бы, выбраться невозможно.

Это может показаться странным, но в начале Второй мировой войны СССР обладал большим количеством подлодок, чем Германия. 211 против 57. Причем Третьему Рейху вдобавок противостояли американские, английские и французские субмарины.

Но немцы быстро поняли, какой сокрушительный удар могут нанести "подводные истребители". Одна торпедная атака – и корабль водоизмещением 20 тысяч тонн идет на дно. В 1939-1945 годах судостроительные верфи Германии умудрились выпустить 1100 субмарин. Это больше, чем у СССР и союзников вместе взятых.





Самой знаменитой немецкой подлодкой стала U-96 капитана Хайнриха Лемана-Виленброка с ее легендарной эмблемой – улыбающейся рыбой-мечом. Про лодку сняли художественный фильм, в ее честь назвали музыкальную группу, а книгу "Лодка" (Das Boot), написанную военным корреспондентом Лотаром-Гюнтером Буххаймом, находившимся на борту во время одного из походов, читают до сих пор.

U-96 потопила более 20 кораблей и каждый раз умудрялась выйти сухой из воды. Так, осенью 1941 года, после атаки парохода Bennekom, британские моряки сбросили на лодку 27 глубинных бомб однако Виленброку удалось оторваться от преследования.

А уже через месяц U-96 предприняла знаменитую попытку прорваться через Гибралтарский пролив, который полностью простреливался англичанами. Когда лодка достигла пролива, Леман-Виленброк принял решение двигаться в надводном положении, а затем погрузиться и использовать особенности течений в Гибралтаре.

Течение пролива на поверхности направлено из Атлантики в Средиземное море, а на глубине – в обратном направлении. По нему и решил пойти капитан U-96. Однако лодку засекли англичане радаром с самолета и тут же сбросили бомбы. Одна из них достигла цели.

И в этом случае везение оказалось на стороне "рыбы-пилы". Сыграло свою роль и мастерство Лемана-Виленброка. Зная, что глубина у побережья значительно меньше, он быстро повел поврежденную лодку на юг и благополучно залег на дно. Корпус выдержал давление. А немногим позже лодка благополучно вернулась на базу Ля-Рошель.

U-96, как и многие другие немецкие, советские и британские подлодки, в основном, топили корабли и достаточно редко встречались между собой. Но если это происходило, завязывалась дуэль.

С советской стороны в них чаще других участвовали "Малютки" – малые подводные лодки типа "М". Подводные схватки шли с переменным успехом. По разным данным, субмарины ВМФ СССР потопили 3-4 немецкие подлодки. Примерно столько же побед одержали моряки кригсмарине.

23 июня 1941 года немецкая подлодка U-144 под командованием обер-лейтенанта Фридриха фон Хиппеля потопила на Балтике советскую субмарину М-78, которой командовал старший лейтенант Дмитрий Шевченко. Затем 11 июля этого же года U-144 попыталась уничтожить другую советскую субмарину М-97, однако на этот раз потерпела фиаско. М-97 ушла от преследования, однако через год подорвалась на немецкой мине между Таллином и Хельсинки. Погиб весь экипаж – 20 человек.

А U-144 ждало возмездие. Уже 10 августа 1941 года средняя советская подлодка Щ-307 "Щука" запустила по ней две торпеды и потопила. Надо сказать, что "Щука"обладала более мощным вооружением, чем легкая U-144. У советской субмарины было десять 533-мм торпед, шесть торпедных аппаратов – четыре на носу и два на корме. А у немецкой только три торпедных аппарата и пять торпед. Тем не менее, это не умаляет заслуг советских подводников.

В том же 41-м немцы потопили еще одну советскую подлодку – М-94 под командованием старшего лейтенанта Николая Дьякова.





Вместе с М-98 она патрулировала острова Уте, где неожиданно получила удар торпедой по корме от немецкой U-140. Это произошло на небольшой глубине, лодка уперлась в грунт, а нос частично оказался на поверхности. На помощь товарищам поспешил экипаж М-98, решив, что те подорвались на мине. Но с пострадавшей субмарины успели передать сигнал от опасности и "девяносто восьмой" удалось вовремя уклониться от торпеды. Позже М-94 все-таки затонула, восемь человек погибли, остальных спасли моряки М-98.

В этом же районе немцы уничтожили третью советскую подлодку. Подводную дуэль у М-99 выиграла U-149 под командованием капитан-лейтенанта Хорста Хёльтринга.

Были потери у советских подводников и на Северном флоте. 10 января 1942 года U-584 потопила советскую М-175 недалеко от полуострова Рыбачий. Немцы обнаружили шум дизеля лодки за километр и начали преследование. К несчастью, в этот момент "сто семьдесят пятая" заряжала аккумуляторы, поэтому пришлось уходить в надводном положении. U-584 обогнала М-175 под водой и выпустила четыре торпеды. Две из них попали в цель.





А 28 августа 1943 победу праздновали уже советские подводники. Большая С-101 под командованием капитан-лейтенанта Е. Трофимова пустила на дно U-639, которая занималась установкой мин в Обской губе и находилась в надводном положении. С-101 выпустила три торпеды, и U-639 мгновенно затонула – погибли 47 немецких подводников.

Субмарины нечасто встречались друг с другом в открытом море. Во многом это был элемент случайности. В основном субмарины расправлялись с кораблями. Гидролокаторы еще не были так совершенны, как сегодня. То же самое можно сказать и о торпедном вооружении. Если бы подлодки атаковали друг друга сегодня в Атлантике, это были бы совсем другие расстояния и масштабы. На данный момент Россия уступает США по количеству многоцелевых подлодок, но собирается ускорить постройку тех же "Ясеней" в ближайшие несколько лет.



