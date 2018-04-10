Эпоха дирижаблей возвращается

Некоторые характеристики этих аппаратов не может превзойти ни один самолет

В год столетия Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) самое время вспомнить о первых советских разработках, которые в будущем стали фундаментом российского авиастроения. Так, 86 лет назад в небо поднялся советский дирижабль "СССР В-1", разработанный, в частности, специалистами ЦАГИ. Свой первый полет он совершил 9 апреля 1932 г. и пробыл в воздухе 34 минуты, показав отличные летные качества.

Тридцатые годы прошлого века были эпохой дирижаблей и стратостатов. В отсутствие реактивных двигателей воздухоплаватели старались побить рекорд высоты и длительности полета очень рискованным способом – с помощью огнеопасного и непредсказуемого водорода. В мире строили мягкие и твердые дирижабли – военные, гражданские. Одной из главных стран-разработчиков этих летательных аппаратов была Германия.

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Уже в Первую мировую войну немцы успели опробовать военный "Цеппелин" LZ-59, совершив два бомбардировочных рейда над территорией Великобритании. А в 1928 г. построили легендарный LZ 127 "Граф Цеппелин". Этот пассажирский дирижабль совершил 590 полетов в разные страны мира, преодолел почти 1,7 млн км и перевез 13 тысяч 110 пассажиров. К тому же 143 раза он пересекал Атлантический океан и один раз Тихий.





Но не у всех дирижаблей была столь счастливая судьба. Заправляли их в основном не дорогостоящим гелием, а дешевым водородом. Мир содрогнулся, когда 6 мая 1937 г. крупнейший в мире немецкий дирижабль "Гинденбург" рухнул на военно-морской базе США в Лейкхерсте. Погибли 36 человек – причиной трагедии стал пожар.

Эта катастрофа поставила крест на пассажирских дирижаблях в Европе. Тогда они заменяли пассажирские "Боинги" и "Аэробусы", но в конце концов стало ясно, что эти аппараты слишком зависят от метеоусловий и случайностей, чтобы брать на борт пассажиров. Вскоре это осознали и в Советском Союзе.

В 1938 г. произошла катастрофа уже советского "СССР-В6 "Осоавиахим". Он тоже должен был стать пассажирским – совершать рейсы между Москвой и Свердловском или Красноярском. Поначалу все шло гладко. Так, в 1937 г. дирижабль установил мировой рекорд беспосадочного перелета, преодолев 4,8 тыс. километров.

Беда случилась через год, когда "СССР-В6" отправили спасать дрейфующих на льдине папанинцев. Подлетая к Кандалакше в сильный снег и ветер, дирижабль врезался в Небло-гору, не обозначенную на карте. Начался пожар. Из 19 членов экипажа выжили только шестеро.





В конце 1930-х гг. вышло постановление советского правительства о консервации дирижаблестроения. Но летательные аппараты активно использовались во время Второй мировой войны. "СССР-В1" восстановили в апреле 1942 года. А американцы использовали мягкие дирижабли как разведывательные воздушные суда для борьбы с немецкими субмаринами. Но таких гигантов, как "Граф Цеппелин", "Гинденбург" или "СССР-В6 "Осоавиахим", никто уже строить решался.

Тем не менее Пентагон и по сей день производит дирижабли двух видов. Небольшие и дешевые тактического назначения, которые можно использовать для рекогносцировки. И стратосферные дирижабли стратегического назначения. Одно время американцы даже проектировали аппарат для транспортировки военной техники, но затем от этой затеи отказались, сочтя ее слишком рискованной.





Периодически проекты дирижаблей появляются и в России. Некоторые предполагается использовать не только для транспортировки грузов и коммерческих целей, но как самолет ДРЛО. Плюсы дирижабля в его огромном радиусе действия еще никто не отменял. Поэтому дирижабли вполне могут пережить второе рождение.



