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Базы США в Европе попали в зависимость от России

Фото: wikipedia.org/U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Jerry Fleshman
Без российского газа американские самолеты не полетят

Перекрытие газопровода в Европу закроет американские базы на территории Старого Света. Военные объекты попросту останутся без электричества. К таким неутешительным для США выводам пришли западные эксперты, проанализировав перспективы проекта "Северный поток – 2".

Ранее президент Трамп открыто назвал Германию пленницей России. А Конгрессе ряд сенаторов выразил крайнюю обеспокоенность зависимостью Европы от российского газа. И даже призвал продумать альтернативные источники питания, построить хранилища, создать так называемые микрогриды – отдельные энергосетевые структуры, обладающие собственными источниками энергии, и даже привезти на базы электромобили с запасными аккумуляторами.

Как напоминает The National Interest, сенатор-республиканец Пэт Туми написал письмо министру обороны Джеймсу Мэттису, в котором заявил, что необходимо "снять" Европу с российского "крючка" и вместо этого поставлять союзникам свой, американский газ.

Но очевидно, что даже Мэттис, представляющий интересы армии США, понимает всю фантастичность подобного варианта.

В первом квартале этого года 41% газа, потребляемого Европой, поступило из России. Каким образом и по какой цене можно поставить газ американский, видимо, известно только сенатору Туми.

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer

Американский сжиженный природный газ (СПГ) действительно поставляется в Европу на танкерах через Польшу и Нидерланды. Однако, по мнению экспертов, громкий отказ от российского газа таких стран, как Польша или Украина, не имеет ничего общего с экономическими реалиями.

Один танкер транспортирует в среднем 100 млн куб. м СПГ, в то время как Россия каждый день поставляет в Европу до 600 млн куб. м топлива. При этом импорт российского газа с каждым годом только растет.

Аналогичная ситуация и с нефтью. И американские военные автоматически попали в "топливную зависимость" вместе со всей Европой. Например, база США в немецком Рамштайне, представляющая собой штаб-квартиру ВВС США в Европе. В городе квартируются 56 тысяч американских военнослужащих. И получается, что все они пользуются российским газом.

Более того, по данным Агентства по обороне США, 40% нефти, которая используется на военных объектах в Германии, поставляется из России. Американцы при всем своем желании не смогут перевезти в Европу такое количество черного золота. В Вашингтоне могут себя успокаивать лишь тем, что экспорт газа и нефти в соседние страны является одним из основных источников дохода России. И прекращение этих поставок произойдет только в самом крайнем случае, например, при начале третьей мировой войны.

Александр ИЛЬИН
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