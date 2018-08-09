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ВВС США репетируют удары по России

Фото: flickr.com/mashleymorgan
Пентагон отправил в Европу смертоносные F-22

Вашингтон перебросил эскадрилью истребителей пятого поколения F-22 в Германию. Американцы утверждают, что это было сделано для противостояния "потенциальной российской агрессии".

Самолеты приземлились в среду на военной базе США в Бинсфельде. Их пилоты примут участие в учениях вместе с другими летчиками, проходящими службу в Европе. F-22 останутся в Германии на несколько недель. Как говорится в официальном сообщении ВВС США на странице ведомства в Twitter, учения проводятся в рамках так называемой "европейской инициативы сдерживания". А кого американцы собираются сдерживать, догадаться нетрудно.

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F-22, обладая дальностью полета около 3 тыс. км, будут использовать Бинсфельд как основное место базирования, перемещаясь по странам НАТО, в том числе Польше и Прибалтике, откуда легко атаковать российские военные базы. Причем не только в Калининграде, но и даже в Москве. Американские военные называют это "максимизацией боевых возможностей альянса".

Фото: flickr.com/PROU.S. Department of Defense Current PhotosРанее в американском командовании говорили о намерении отправить в Европу истребители пятого поколения, но тогда в СМИ предположили, что это будут F-35. Теперь стало понятно, что в США воспринимают российскую угрозу всерьез и репетируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по стратегически важным объектам Москвы – прежде всего комплексам ПРО, ОТРК, аэродромам и командным пунктам.

США неоднократно проводили учения смешанных эскадрилий, в которых были задействованы как F-22, так и европейские "Тайфуны" и "Рафали" четвертого поколения. Их смысл заключается в тесном взаимодействии между самолетами, когда менее продвинутые истребители используют в бою преимущества F-22 и F-35, прежде всего их радары с активной фазированной решеткой.

Российские Су-57 пока не отрабатывают совместные операции в связках с Су-35С или Су-30СМ, если только в ходе испытательных полетов. Но пока об этом ничего не сообщалось. Поэтому на данный момент у европейской авиационной группировки НАТО есть определенные преимущества.

Александр ИЛЬИН
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