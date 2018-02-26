Су-57 готовят к встрече с F-22

Самолет испытает в Сирии новое оружие

Раскрылись новые подробности передислокации в Сирию российских истребителей Су-57. На самолете испытают новую радиолокационную станцию "Белка", а также системы радиоэлектронной борьбы. Возможно, проверят и новое вооружение самолета. Но о полноценном боевом применении говорить пока рано.

По данным газеты "КоммерсантЪ", отправить самолеты в зону боевых действий решили еще в июле, после закрытого показа истребителя на авиасалоне МАКС-2017. Отправку Су-57 приурочили ко Дню защитника Отечества.

До сих пор точно неизвестно, сколько именно машин улетели на базу "Хмеймим". Очевидцы запечатлели на камеры мобильных телефонов только два самолета, но по неофициальной информации их может быть четыре.

Военные эксперты уверены: отправка Су-57 в Сирию – это не только испытания нового самолета в условиях, максимально приближенным к боевым, но и имиджевое решение. Россия хочет показать, что располагает истребителями пятого поколения и вот-вот готова проверить их в деле.

К слову, США уже используют в Сирии F-22 пятого поколения. В частности, эти самолеты вели огонь по российским "вагнерцам" 7 февраля нынешнего года, когда погибли россияне. Американцы показали, что в случае конфликта раздумывать не будут и бросят в бой все, что есть.

Су-57 должен укрепить морально-боевой дух ВКС РФ, а заодно и сирийской армии, которая, по сути, мало что может противопоставить боевой мощи США. И особенно "хищникам" F-22. Сбить их будет очень трудно. Как известно, главное преимущество истребителей пятого поколения заключается в том, что они могут обнаружить цель раньше противника.

И новая РЛС "пятьдесят седьмого" Н036 "Белка" предназначена как раз для этого. По сравнению с предшественницей "Ирбис", которая стоит на Су-35С, у нее есть ряд существенных отличий. Так, антенны радара с активной фазированной решеткой устанавливаются не только в носовой части истребителя, а по всей поверхности самолета. По данным экспертов, новая радиолокационная система включает в себя пять антенн.

В результате машина получает круговой обзор на сотни километров, в то время как пилот истребителя четвертого поколения видит лишь на 180 градусов и теоретически может пропустить атаку сзади или со стороны крыльев.

Похожая система у американских F-35. Но у этих самолетов для кругового обзора разработан специальный шлем, благодаря которому пилот может видеть как бы сквозь обшивку самолета.

Теперь "Белку" будут проверять в Сирии, самолет может вылетать в группе с Су-35С и имитировать воздушный бой или пытаться обнаружить "тридцать пятые". Вариантов много. Еще крайне важно опробовать самолет в условиях пустыни. В прошлом году, после боевого применения Су-35С в Сирии, пришлось внести некоторые изменения в конструкцию, так как в воздухозаборники начали попадать песок и мусор.