Вильнюс обиделся на заявления Москвы о главаре "Лесных братьев"

МИД Литвы сегодня вызвал чрезвычайного и полномочного посла РФ в этой прибалтийской республике Александра Удальцова и выразил строгий протест, связанный с заявлением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о лидере литовских партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе.

Речь идет о высказывании нашего дипломата на традиционном брифинге, прошедшем еще 4 октября, о том, что Москва возмущена решением властей Литвы объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования "Лесные братья", которые действовали после Великой Отечественной войны. По ее словам, руки участников этого бандформирования "просто по локоть в крови".

Также Захарова сообщила, что намеченные на 6 октября торжественные мероприятия по перезахоронению останков главаря "Лесных братьев" являются циничными, поскольку "могила ответственного за гибель многих мирных жителей будет находиться в непосредственной близости от места погребения более 5 тыс. советских солдат, которые погибли при освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков", пишет ТАСС.



"В МИД Литвы 8 октября был вызван посол РФ в Литве Александр Удальцов. Вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс выразил российскому дипломату протест в связи с публично объявленным и не соответствующим действительности заявлении о командующем литовских партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе", – говорится в сообщении пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства, которое цитирует РИА "Новости".

В конце июля нынешнего года депутат Клайпеды, представитель Союза русских Литвы Вячеслав Титов сообщил, что по инициативе Ванагаса было убито около 8 тысяч мирных жителей, а сам он лично выносил смертные приговоры. Главаря "лесных братьев" задержали в 1956-м, а на следующий год он был казнен. Останки Ванагаса обнаружены в 2018-м.

Перезахоронение его состоялось в прошедшую субботу. Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала этот день "особенным".

"Один человек для системы был настолько опасен, таким важным, что необходимо было уничтожить не только его семью, но и скрыть национальность. Но не удалось", – отметила она.

