Минск отвернулся от Москвы ради Прибалтики

Лукашенко набивается в друзья к Латвии

Выход в море взамен на удовольствие – такой бартер предложил Латвии белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом он отметил, что если Литва не желает дружить, то возглавляемое им государство пойдет другим путем.

"Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают", – заявил он в момент назначения послом в Риге Василия Марковича, передает пресс-служба Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, Латвия уже на себе испытала, что "не все решается в Брюсселе". "Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать", – призвал Лукашенко.

Таким образом, предположили эксперты, он задумал поменять тактику: вместо России, с которой у Белоруссии установились прочные связи и которая имеет массу морских портов, Минск решил сотрудничать с прибалтийскими странами.

Во-первых, Республика делает ставку на экспорт, поскольку ей есть что предложить за границу, полагает политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"В 2017 году Белоруссия продала европейским потребителям 12 миллионов тонн нефтепродуктов. Причем именно через латвийские и литовские порты этот экспорт в основном и проходил. Важно при этом помнить, что белорусские НПЗ работают на нефти, которую Белоруссия покупает в России по ценам ниже рыночных. Это форма поддержки Россией экономики дружественной страны. В первом полугодии 2018 года Россия экспортировала в Беларусь около 9 миллионов тонн нефти в среднем по 50 долларов за баррель. Рыночная цена барреля составляет 68 долларов. Вот такая арифметика", – пояснил политолог в интервью "Свободной прессе".

Во-вторых, Рига для Минска – дополнительное окно в Европу для отечественных товаров и турпотока, к такому выводу пришел политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Расширение взаимодействия между странами по этим и иным направлениям – задача нового белорусского посла в Риге Василия Марковича. Белорусским экспортерам нефтепродуктов или удобрений дополнительный торговый путь будет, как минимум, полезен", – резюмировал эксперт.