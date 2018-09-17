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Эстония разместит зенитки у границ РФ

Фото: wikipedia.org/Ministerie van Defensie
Комплексы еще больше обострят отношения России и НАТО

Эстония ведет переговоры с США о приобретении зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Таллин сильно обеспокоен российской угрозой и надеется на тесное взаимодействие с НАТО.

О том, что недавний визит министра обороны Эстонии Юри Луйка был непосредственно связан с переговорами о покупке американских ЗРК, ранее писало издание Defense News. Луйк открытым текстом заявил, что НАТО совершило ошибку, когда после развала СССР не разместило в Эстонии комплексы ПРО.

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"Страны НАТО практически не защищены на этом направлении, – сказал министр, – только несколько из них могут что-то противопоставить российской авиации и "Искандерам" в Калининградской области".

По мнению военных экспертов, Эстония заинтересована в ЗРК, аналогичных норвежским NASAMS, которые приобрела Литва. В идеале Эстония хотела бы получить американские "Пэтриот" последней модификации. Но, во-первых, США крайне неохотно продают эти ЗРК за границу, и тому пример Турция, которой пришлось искать замену в России, а во-вторых, размещение "Пэтриот" в Эстонии сильно разгневает Москву и будет способствовать еще большему нагнетанию ситуации в Прибалтике.

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Ранее прибалтийские политики неоднократно заявляли, что Россия напрямую угрожает странам бывшего СССР и Польше. Примерно такого же мнения придерживаются в американском командовании. В Пентагоне уверены, что Россия сразу же попытается завладеть Сувалкским коридором, который отрезает Прибалтику от остальных стран НАТО. А предлогом для этого может послужить "мнимая агрессия НАТО" и угроза русскоязычному населению в Прибалтике.  

Александр ИЛЬИН
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