Варшава потратит миллиарды, чтобы спрятаться под крыло Пентагона

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел бюджетных $2 млрд на строительство американской военной базы на территории страны – так глава государства хочет бороться с "российской агрессией". Этот пункт стал одним из основных на переговорах Дуды и Трампа накануне в Вашингтоне.

Как сообщил накануне ТАСС, США рассматривают возможность создания такой базы, и если решение в итоге будет положительным, рядом с Калининградской областью может вырасти мощный форпост НАТО. Варшава при этом обещает взять на себя обустройство базы. Содержание объекта предположительно возьмут на себя США.

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В настоящее время на территории Польши действуют смешанный батальон НАТО и американская танковая бригада численностью около 3,5 тысяч человек, размещенная на ротационной основе. Однако Варшава так опасается российского вторжения, что готова добровольно принять американских военных, да еще бесплатно обустроить для них квартиры.

Весной Польша подготовила документ под названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше". В нем и было указано, что присутствие в Польше дивизии войск США необходимо для сдерживания усилившейся и опасной позиции России. Как известно, численность дивизии армии США составляет порядка 16-25 тысяч человек личного состава. Это означает, что Польша добровольно готова обустроить целый город для американских военных.



В Пентагоне же давно собираются разработать более оперативную схему переброски военных в Европу для противостояния России, так как на данный момент в Вашингтоне признают, что были бы бессильны что-либо сделать, если Москва вдруг задумает захватить Польшу и Прибалтику. Пентагон банально не успеет перебросить нужное количество сухопутных сил. То есть в этом смысле база отвечает интересам Вашингтона.

С другой стороны, США всегда неохотно рискуют жизнями своих граждан, а в случае с Польшей дивизию придется разместить буквально на передовой, тем более что дислокация неизбежно вызовет еще большее обострение в российско-американских отношениях. Словом, Трампу предстоит принять непростое решение.