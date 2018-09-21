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Летающие шпионы НАТО установили рекорд у границ РФ

Фото: af.mil
продолжение"Белые Лебеди" пощекотали нервы НАТО
Российские ПВО засекли за неделю десятки беспилотников и самолетов

Сразу 37 летательных аппаратов провели разведку у границ России за прошедшую неделю. За последнее время это рекорд. Например, в конце августа, по данным газеты "Красная Звезда", их было только 22. С 7 по 14 сентября – только 15.

В Минобороны не уточняют, какие это были аппараты, однако обычно это американские беспилотники RQ-4B-30 Global Hawk, которые благодаря внушительному потолку и радиусу действия, могут практически безнаказанно собирать данные о российских военных базах в Крыму и Калининградской области.

Кроме того, НАТО нередко отправляет поближе к границам РФ самолет электронной разведки "Боинг" RC-135V, а также его "родственника" "Боинг P-8 Посейдон", который специализируется на охоте за субмаринами.

Как отмечает "Красная звезда", российским истребителям ПВО пришлось подниматься в небо из-за шпионов 13 раз. Ни в одном случае воздушное пространство России нарушено не было.

Александр ИЛЬИН
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