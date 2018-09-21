"Белые Лебеди" пощекотали нервы НАТО

Самолеты пролетели над тремя морями в сопровождении МиГ-31

Гордость дальней авиации России – бомбардировщики Ту-160 совершили полет сразу через три моря – Баренцева, Норвежское и Северное. Пару "Белых Лебедей", как еще называют эти величественные самолеты, сопровождали перехватчики МиГ-31.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, полет продолжался 14 часов, а дозаправку самолеты выполняли прямо в воздухе.

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Полет проходил над нейтральными водами, однако достаточно близко к границам государств НАТО, что не могло понравиться командованию альянса. На отдельных участках маршрута российские Ту-160 сопровождали британские истребители "Тайфун" и F-16, готовые атаковать самолеты ВКС РФ, если те вдруг повернули бы в сторону Европы. Преимущество было бы в этом случае на стороне самолетов британцев, так как МиГ-31 не предназначены для ближнего боя, как те же F-16. Но такое развитие событий маловероятно. Перехватчики МиГ-31 были выбраны для сопровождения "Белых лебедей" благодаря хорошей дальности.

В Минобороны отмечают, что такие полеты выполняются регулярно над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Каспийского морей и Тихого океана. И все они проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.





