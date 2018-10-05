Прибалтийская республика продолжает вести борьбу с неугодными линии Риги СМИ

Главного редактора портала NewsBalt Андрея Выползова задержали на границе Латвии, куда он вылетел из Калининграда, и не пустили в страну. По его словам, он прибыл туда по приглашению друзей, а выборы, которые должны пройти в прибалтийской стране 6 октября, "стали просто дополнением".

Об этом сам журналист рассказал РИА "Новости".

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"Мне показали письмо вашего министра внутренних дел Рихарда Козловскиса от 2017 года, но персоной нон грата я являюсь еще с июня 2014 года. Об этом узнал сегодня... Сотрудники аэропорта были очень вежливыми, даже сочувствующими. Сказали, что срок действия запрета истекает в 2019 году, тогда и приезжать. Но уже не очень хочется", – сообщил Выползов.

Из Латвии его депортируют в Россию.

Ранее о задержании журналиста написал на своей странице в Facebook политический и общественный активист Владимир Линдерман: "Сегодня утром российского журналиста Андрея Выползова не пустили в Латвию, он был задержан в рижском аэропорту. Андрей собирался освещать выборы в сейм. Живет в Калининграде, работает в NewsBalt, его последняя большая публикация о Латвии, которую я видел, была в "Совершенно секретно". Сейчас, 9.30, он еще в Риге, готовят к депортации".

Еще в мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия и Литва ведут борьбу с российскими СМИ, все больше закручивая гайки в противостоянии якобы пропаганде Кремля. По ее мнению, таким образом Рига и Вильнюс ставят под удар русскоязычную аудиторию, придерживаясь курса на ущемление прав российских массмедиа.