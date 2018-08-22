Литва нашла управу на "Газпром"

Большие траты на газовую инфраструктуру Вильнюс оправдывает мнимыми угрозами

Литва покупает у Норвегии хранилище сжиженного природного газа (СПГ) Independence, чтобы иметь рычаг давления на российский "Газпром" и не давать ему повышать цены. Об этом заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.

"Очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены "Газпрома" могут вырасти до 20%", – пояснил глава литовского правительства в интервью LRT Radijas, отметив, что такое повышение обойдется казне в 160 млн евро в год дополнительно. Тогда как сохранение терминала СПГ будет поддерживать конкуренцию и не даст возможности поставщикам задирать стоимость.

Вместе с тем, эксперты не уверены, что Вильнюсу на самом деле выгоднее выкупить терминал, а не арендовать его. Сейчас за аренду судна-газохранилища подконтрольная государству литовская компания Klaipedos nafta платит около 60 млн евро в год. Договор заканчивается в 2024 году. Литва пыталась объединиться с Латвией и Эстонией, чтобы вместе выкупить терминал, придав ему статус регионального, однако Рига идею не поддержала.

Сейчас половину потребностей Литвы обеспечивает СПГ, половину – обычный природный газ, поставляемый по трубам из России.