В развязанной Вашингтоном войне всех против всех победителей не будет

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет стартом всемирной гонки вооружений. Об этом предупреждает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Это он более 30 лет назад подписал вместе с президентом США Рональдом Рейганом историческое соглашение, положившее начало ядерному разоружению двух держав. Но сейчас это достижение поставлено под угрозу.

"Объявлена новая гонка вооружений", – прокомментировал Горбачев заявление нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа о намерении разорвать в одностороннем порядке ДРСМД и возобновить наращивание ядерного потенциала.

Страшнее всего, что этот шаг – не первый на выбранном США пути по милитаризации международной обстановки. Сначала Вашингтон вышел из договора по ПРО, потом – из соглашения по иранской атомной программе. Американский военный бюджет вырос до астрономического уровня. При этом власти США отказываются садиться за стол переговоров.

"Соединенные Штаты фактически инициировали уничтожение всей системы международных договоров и соглашений, которые служили основой для мира и безопасности после Второй мировой войны", – пишет Горбачев в статье для The New York Times. "Мы видим, почему: они стремятся освободить Соединенные Штаты от любых обязательств, любых ограничений, а не только в отношении ядерных ракет", – констатирует бывший советский лидер.

Между тем, по его мнению, такая "свобода" не принесет радости США: в войне всех против всех победителей не бывает, а если она закончится обменом ядерными ударами, то конец для всех будет и вовсе печальным. Но время для диалога еще не упущено, указал Горбачев.

Бессрочный Договор о ликвидации РСМД был подписан между СССР и США в декабре 1987 года. В октябре 2018-го Трамп заявил, что Америка не будет его соблюдать, поскольку Россия якобы нарушает его положения. Кроме того, президент США подчеркнул, что остановит расширение военных арсеналов только тогда, когда соответствующее обязательство примет на себя Китай.