Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

РФ мудро ответит США на разрыв ракетного договора

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Печальный опыт Советского Союза будет учтен

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва не станет надрываться в ответ на выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Глава российского МИД считает, что Белый дом уже принял принципиальное решение, а официально о нем будет объявлено спустя некоторое время. По словам Лаврова, это стало понятно после переговоров Владимира Путина и советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

По теме

"Не останется никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений", – такими словами прокомментировал глава российского дипломатического ведомства это решение США в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Лавров подчеркнул, что, как ранее говорил президент Путин, Россия вынуждена будет ответить на неблагоприятные изменения стратегической обстановки, однако не станет по полной программе втягиваться в гонку вооружений, чтобы не повторить печальный пример Советского Союза, подорвавшего из-за нее свои финансовые и экономические возможности. 

В Договоре о РСМД зафиксирован отказ Москвы и Вашингтона от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, напоминает URA.RU. Президент Трамп ранее заявил, что, поскольку РФ нарушает условия соглашения, США могут его разорвать.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз придумал месть России за Азовское море

Москву хотят покарать дважды – за морской конфликт с Украиной и за Крымский мост

У "Турецкого потока" появился новый клиент

Трубопроводом заинтересовалась Италия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей