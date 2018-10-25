Печальный опыт Советского Союза будет учтен

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва не станет надрываться в ответ на выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Глава российского МИД считает, что Белый дом уже принял принципиальное решение, а официально о нем будет объявлено спустя некоторое время. По словам Лаврова, это стало понятно после переговоров Владимира Путина и советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

"Не останется никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений", – такими словами прокомментировал глава российского дипломатического ведомства это решение США в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Лавров подчеркнул, что, как ранее говорил президент Путин, Россия вынуждена будет ответить на неблагоприятные изменения стратегической обстановки, однако не станет по полной программе втягиваться в гонку вооружений, чтобы не повторить печальный пример Советского Союза, подорвавшего из-за нее свои финансовые и экономические возможности.

В Договоре о РСМД зафиксирован отказ Москвы и Вашингтона от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, напоминает URA.RU. Президент Трамп ранее заявил, что, поскольку РФ нарушает условия соглашения, США могут его разорвать.