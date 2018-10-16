Российский министр предположил, что кто-то хочет "похоронить" организацию

Россия не станет ждать, когда ее попросят покинуть Совет Европы, и сама выйдет из организации. В Москве надеются, что евродепутаты осознают серьезность шагов, на которые они идут в отношении нашей страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами", – сказал министр в интервью телеканалу Euronews.

Он сомневается, что участие в СЕ для России важнее, чем участие РФ в Совете Европы для европейских государств.

В Москве надеются, что наши партнеры по организации понимают серьезность вокруг ситуации с членством России. По словам министра, представители объединения, избранные без участия российской делегации, для РФ не будут в рамках легитимности. Он напомнил, что в июне 2018 г. будет избираться новый генсек СЕ.

"Я очень надеюсь, что все наши партнеры, прежде всего те, кто эту кашу заварили, которые избранников народа решили наказать за свободное волеизъявление жителей Крыма, что они осознают серьезность положения, осознают ту ответственность, которую они на себя берут", – подчеркнул Лавров.

Российская сторона предлагает Комитету министров СЕ подтвердить необходимость обеспечения равенства всех делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Если такое решение будет заблокировано – это будет шагом, на который сознательно пошли те, кто в своем антироссийском угаре просто хочет СЕ похоронить", – резюмировал глава МИД РФ.

Комментарий европейских партнеров на заявление Лаврова не замедлил прийти. Так, пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген в разговоре с РИА "Новости" напомнил, что "господин (Турбьерн) Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти", и добавил: "Мы не хотели такого развития".

