Разрыв отношений с Москвой отразится на всех планах Брюсселя

Противоречия, возникшие в отношениях России и Евросоюза, лучше преодолеть, пока Москва не вышла из организаций Совета Европы. Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.

Чешский спикер прямо признал, что очень хотел был потепления отношений РФ и ЕС.

"Необходимо решать возникшие противоречия. Если Россия покинет Совет Европы, то это будет иметь долгосрочные последствия, которые преодолевать будет намного сложнее", – указал Вондрачек после встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник, 15 октября.

На прошлой неделе генсек СЕ Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением из организации, если она не начнет платить взносы в полном объеме. При этом вопрос о запрете принятой в институтах СЕ порочной практики лишения права голоса делегаций, чье мнение не совпадает с большинством, так и остался открытым.

Обсуждая возникшую ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что Москва может выйти из состава СЕ.

Россия была лишена полноценного участия в работе ПАСЕ в 2014 г. за позицию по Крыму. В связи с этим с лета 2017 г. Москва не перечисляет часть взносов в бюджет СЕ. Отсутствие российских денег чувствительно ударило по планам СЕ.