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Украинцев в ПАСЕ подвергли критике за спектакль с "Новичком"

Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
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Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко устроил провокацию на сессии ПАСЕ, когда во время своего феерического выступления надел резиновые перчатки и заявил, что сотрудничество с россиянами вредно для здоровья. Также он раскритиковал резолюцию с предложениями о полномочиях национальных делегаций, одобрение которой может способствовать урегулированию кризиса между РФ и ПАСЕ.

На этот цирк шапито гневно отреагировала верхушка ассамблеи.

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"Если вы впускаете Россию через дверь, то проверьте вашу дверную ручку. Сегодня пришел на заседание ПАСЕ в защитных перчатках, чтобы продемонстрировать парламентариям, что будет, если изменят регламент и Россия снова сможет стать полноправным участником Совета Европы", – сказал пан Гончаренко, тот самый гражданин Незалежной, который смеялся над гибелью одесситов в устроенном радикалами пожарище в стенах Дома профсоюзов 2 мая 2014-го, снимал их трупы и лазал по карманам жертв трагедии и которому в марте того же года набили физиономию в Симферополе за пропаганду майданных идей в Крыму.

Нардеп призвал европейцев не идти на поводу у тех политиков, которые являются сторонниками возвращения российской делегации в организацию.

Его перформанс не оценила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сделавшая пану Гончаренко замечание, пишет "Московский комсомолец". Представитель от Швейцарии напомнила, что здесь не театральные подмостки и использовать реквизит для переодеваний в ассамблее не нужно.

Также, как сообщает в своем Facebook другая украинская делегатша Ирина Геращенко, спектакль ее коллеги вывел из себя одного из ярых сторонников идеи возврата россиян в Страсбург генерального секретаря Совета Европы Турбьена Ягланда.

По ее словам, после выступления пана Гончаренко "генсек Янгланд таки сорвался".

"Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение к этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому что его.... попросило руководство ПАСЕ. Его выступление имело совершенно противоположный эффект", – отметила пани Геращенко.

Она добавила, что обсуждение резолюции "очень эмоциональное и драматичное". На него записались свыше 50 выступающих, ранее в СМИ появлялась цифра в 70 человек.

"Судя по выступлениям – силы и настроения делятся 50/50. Здоровая часть Ассамблеи четко называет вещи своими именами, что эти изменения в регламент направлены исключительно на возвращение России, и это невозможно без выполнения Россией минских соглашений, резолюций ПАСЕ, возвращения Крыма и Донбасса, освобождения заложников. Но немало респектабельных европейских политиков продолжают волынку о диалоге, необходимости внесения взносов РФ, без которых у Ягланда и секретариата нет достаточно евро на круассаны, другие пустые словеса, за которыми, на самом деле, – циничное предательство принципов. Это очень отвратительно", – резюмировала она.

Между тем, по информации "Европейской правды", комитет по вопросам правил процедуры ПАСЕ поддержал правки к резолюции, которые делают невозможным снятие санкций с России. Эти изминения устраняют риск возобновления прав российской делегации, которых они лишились в 2014 г.

Данное решение еще должны утвердить в пленарном зале. Дебаты там сейчас разворачиваются не шуточные, несмотря на солсберийское шапито пана Гончаренко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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