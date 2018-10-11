Угрозы лишить Москву членства в СЕ лишены смысла

Россия может выйти из Совета Европы уже в 2019 году. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. При этом он подчеркнул, что это будет решением Москвы, а не секретариата СЕ.

"Поскольку ПАСЕ на текущей сессии не отказалась от принципа ограничения прав национальных делегаций, нам следует быть готовыми к выходу из Совета Европы в 2019, – написал Пушков в Twitter. – Этот кризис назревал давно, он носит системный характер. Не Совету решать, быть России в СЕ или не быть. Это наш выбор".

Ранее генсек СЕ Турбьерн Ягланд сообщил европейским журналистам, что Россию могут исключить из состава участников уставных органов СЕ, если она более двух лет не будет платить членские взносы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий увидел в поведении Ягланда признание в бессилии. "Это типичная для Совета Европы игра на опережение в весьма неджентльменской ситуации. Ягланд делает такие заявления как генсек, загнанный в угол", – цитирует РИА ФАН Слуцкого.

Парламентарий отметил, что все действия представителей СЕ подталкивают РФ к тому, чтобы серьезно подумать о приостановке своего членства в данной организации.

Москва платит не все взносы в бюджет СЕ с 2017 года. Это произошло после того, как в 2014 г. делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за ситуации с Крымом. Позже запрет на полноценную деятельность РФ в уставных органах СЕ был продлен.

В 2016 г. совокупный взнос РФ в бюджет организаций Совета Европы составил €30,1 миллиона. При этом общий бюджет СЕ равнялся €442 млн, то есть взнос РФ был одним из самых крупных среди членов объединения. В 2017 г. РФ перечислила европейским институтам на €11 млн меньше положенного.