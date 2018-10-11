Страсбург повел себя по отношению к Москве дискриминационно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы по российской делегации противоречит принципам демократии. Так она прокомментировала заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда, сделанное им накануне в ходе осенней сессии ПАСЕ, о том, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 г., комитет министров организации (КМСЕ) не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".

"Дискриминирующее решение ПАСЕ по РФ противоречит нормам права и принципам демократии", – цитирует РИА "Новости" Матвиенко в четверг, 11октября.

По словам сенатора, после встречи с председателем ассамблеи Лилиан Мари Паскье "у нас оставалась надежда, что есть шанс убрать дискриминационную норму из устава организации", которая, кроме прочего, противоречит заключению комитета министров СЕ.

"Но последние события показали, что наши надежды не оправдались. Этот вопрос оказался подвешенным, и, возможно, в январе ПАСЕ вновь рассмотрит его", – заметила Матвиенко.

По мнению сенатора, дело даже не в членском взносе, который Россия платит в СЕ.

"Мы не можем выполнять наши финансовые обязательства, пока (в ассамблее) дискриминируется наша делегация".

Попытки обсудить в ПАСЕ (которые во многом благодаря украинской делегации провалились во вторник, 9 октября) смягчение норм в отношении ряда полномочий национальных делегаций могли быть увязаны с финансовым вопросом, добавила сенатор.

Матвиенко сообщила, что МИД России в ближайшее время проведет заседание межведомственной комиссии, на котором будут обсуждаться темы, связанных с взаимодействием с Советом Европы и ПАСЕ.

"Мы будем принимать то решение, которое будет целесообразным", – резюмировала глава Совфеда.

Теперь надо разобраться, что теряет Россия и сам СЕ.

Тот же Ягланд сегодня рассказал, что после выхода РФ из европейской организации российские граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ, мониторинговые органы, в частности, будут лишены права отслеживать положение дел в тюрьмах.

Про денежный вопрос красноречиво высказался главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев. Он считает, что без российских взносов (а это приблизительно €11 млн) СЕ вынуждена будет сократить около 200 своих сотрудников, а также уволить всех россиян, "которых немало, с большими выплатами выходного пособия". Причем и на это у организации денег нет.

"Ягланду ничего не останется, как либо созвать чрезвычайный саммит Совета Европы, чтобы принять решения по реформе ПАСЕ "сверху", либо уйти в отставку досрочно, как допустившего развал организации", – дал неутешительный для Страсбурга прогноз эксперт.

