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Любви нет: действия Трампа мешают союзу с Россией

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
Американский политик продолжает видеть Москву главным врагом для себя

В отношениях между главами США и России нет никакой "химии" и взаимной любви. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, политики, даже если они дружат, не должны отступать от своих национальных интересов, однако Трамп при этом всегда резко высказывается о своем коллеге.

"Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда – это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что несмотря на нелюбовь Трампа к Путину, все может измениться. В качестве примера Песков привел отношения российского политика с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

"Эти отношения дружбы продолжаются до сих пор. Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам", – добавил он.

Лидеры РФ и США встретились в Хельсинки 16 июля. Более двух часов Трамп и Путин разговаривали наедине, затем делегации пообедали в расширенном составе. После переговоров, отвечая на вопросы журналистов, оба президента подчеркнули, что заинтересованы в улучшении отношений двух стран. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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