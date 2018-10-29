Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия может разорвать договор о передаче Аляски США

Фото: pixabay.com
Курс Вашингтона на отказ от давних соглашений готовы подхватить в Москве

Разговаривать с американскими властями на понятном им языке предложил политолог, публицист Николай Стариков. По его мнению, в ответ на угрозу главы Белого дома Дональда Трампа выйти из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужно напомнить ему о возможности России выйти из договора о передаче Аляски.

Аргументы для столь радикального шага Стариков предлагает позаимствовать у американской же стороны. Во-первых, "договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности", говорится в статье на сайте РИА ФАН.

По теме

Во-вторых, "выход России из этого договора направлен не против США, но на расширение торговых возможностей России", ведь так Москве будет удобнее торговать с Азией.

В-третьих, соглашение от 1867 г. было договором цессии, то есть уступки, а не продажи. Срок его действия в документе не прописан, привычной для тех времен формулы "на вечные времена" нет. В связи с этим Россия готова признать договор о передаче США Аляски ничтожным и выйти из него, вернув Соединенным Штатам уплаченные $7 млн 200 тысяч. 

Возможно, после этого в Белом доме задумаются, стоит ли пересматривать исторические соглашения.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп: Москва просит помощи в экономике у Вашингтона

Политик считает, что Кремль завидует успехам Белого дома

Не должна жать руку: Меркель разнесли за общение с Путиным

Лидера Германии упрекнули в "излишней" дружелюбности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей