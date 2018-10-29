Россия может разорвать договор о передаче Аляски США

Курс Вашингтона на отказ от давних соглашений готовы подхватить в Москве

Разговаривать с американскими властями на понятном им языке предложил политолог, публицист Николай Стариков. По его мнению, в ответ на угрозу главы Белого дома Дональда Трампа выйти из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужно напомнить ему о возможности России выйти из договора о передаче Аляски.

Аргументы для столь радикального шага Стариков предлагает позаимствовать у американской же стороны. Во-первых, "договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности", говорится в статье на сайте РИА ФАН.

Во-вторых, "выход России из этого договора направлен не против США, но на расширение торговых возможностей России", ведь так Москве будет удобнее торговать с Азией.

В-третьих, соглашение от 1867 г. было договором цессии, то есть уступки, а не продажи. Срок его действия в документе не прописан, привычной для тех времен формулы "на вечные времена" нет. В связи с этим Россия готова признать договор о передаче США Аляски ничтожным и выйти из него, вернув Соединенным Штатам уплаченные $7 млн 200 тысяч.

Возможно, после этого в Белом доме задумаются, стоит ли пересматривать исторические соглашения.