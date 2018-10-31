Расторжение ДРСМД развяжет Вашингтону руки

Соединенные Штаты намерены подобраться как можно ближе к России. После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), скорее всего, они разместят свои установки у наших границ.

Такое предположение высказал на пресс-конференции в НСН эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. Вашингтон, по мнению эксперта, в этой связи интересуют Прибалтика, Румыния и Польша.

"Это усилит сотрудничество России и Китая", – заключил он, подчеркнув, что последний также попадет в американскую немилость.

Еще одного важного конкурента США непременно окружат ракетами. В кольцо Поднебесную заключат с помощью установки ракет в Южной Корее, Австралии, Вьетнаме и на Гуаме.

А для того, чтобы подкрасться к российским рубежам, полагает Блохин, Америка будет запугивать Европу вооруженным конфликтом.

"США усиливают военно-политический контроль над странами Европы. Америка берет в заложники страны Европы. США будут шантажировать страны Европы развязыванием войны", – уверен политолог.

Напомним, десять дней назад президент США Дональд Трамп заявил о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Выход из соглашения был анонсирован накануне.