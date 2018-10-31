Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США разместят ракеты около границ России

Фото: GLOBAL LOOK press/U.S. Department of Defense
Расторжение ДРСМД развяжет Вашингтону руки

Соединенные Штаты намерены подобраться как можно ближе к России. После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), скорее всего, они разместят свои установки у наших границ.

Такое предположение высказал на пресс-конференции в НСН эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. Вашингтон, по мнению эксперта, в этой связи интересуют Прибалтика, Румыния и Польша.

"Это усилит сотрудничество России и Китая", – заключил он, подчеркнув, что последний также попадет в американскую немилость.

Еще одного важного конкурента США непременно окружат ракетами. В кольцо Поднебесную заключат с помощью установки ракет в Южной Корее, Австралии, Вьетнаме и на Гуаме.

А для того, чтобы подкрасться к российским рубежам, полагает Блохин, Америка будет запугивать Европу вооруженным конфликтом.

"США усиливают военно-политический контроль над странами Европы. Америка берет в заложники страны Европы. США будут шантажировать страны Европы развязыванием войны", – уверен политолог.

Напомним, десять дней назад президент США Дональд Трамп заявил о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Выход из соглашения был анонсирован накануне.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Киски дерутся: "сцепившихся" Медведеву и Загитову показали на видео

Над фигуристками поиздевалась соперница

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей