Упавший на колени Порошенко потряс украинцев

Порыв президента поняли не все

Лидер Незалежной Петр Порошенко, находящийся в США для участия в сессии Генассамблеи ООН, посетил могилу американского сенатора Джона Маккейна. Фотографию коленопреклоненного президента распространила его пресс-служба. Вот только некоторые граждане Украины посчитали, что вместе с данью памяти Порошенко отдал еще и честь.

"Унизил себя и страну", – говорится в комментариях пользователей. Многие отмечают, что преклонение колен не предусмотрено дипломатическим протоколом.

Некоторые считают вообще недопустимым возлагать цветы к могиле человека, руки которого в крови мирных вьетнамцев.

Впрочем, о таких моментах биографии американского ястреба Киев предпочитает не вспоминать. Там главное – что в последние годы Маккейн выступал против России и за Украину. За это сенатору США предлагается присвоить звание Героя Украины посмертно – соответствующая петиция опубликована на сайте главы Незалежной.

Сам Порошенко уже считает Маккейна "героем не только американского, но и украинского народа". "Великим другом Украины" назвал он скончавшегося сенатора в своем Twitter.

Как отмечает "Царьград", для лидера Незалежной ничего не стоит публично встать на колени. Так было у могилы фашиста Густава Маннергейма, у памятника "небесной сотне". Однако на территории другой страны такого раньше за ним замечено не было.