Пользователи соцсетей нашли объяснение поведению украинского президента

Объектом общественной насмешки стал снимок, где президент США и его украинский коллега выглядят так, будто в политических кругах ввели униформу. На фотографии – двое из ларца в одинаковых костюмах улыбаются во все 32. Рядом стоят первые леди – Марина Порошенко и Мелания Трамп.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", – подписал выложенное в Twitter фото пресс-секретарь Порошенко Станислав Цеголко.

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Тут же к обсуждению внешнего вида Петра Порошенко и Дональда Трампа подключились виртуальные стилисты. (Орфография и пунктуация сохранены.)

"Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется", – буркнул один из пользователей.

"Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", – подключился другой.

"Порошенко так лихо выдвинулся вперед улыбающегося Трампа, что сразу возникает две версии. 1. это охранник Трампа. 2. Трамп с дамами вышел погулять с любимой бойцовой собачкой", – высказался третий.

"Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?" – сыронизировал очередной комментатор, напомнив таким образом о материале ВВС, где говорилось, что Порошенко купил у Трампа пять минут его времени за $400 тысяч.

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

Впрочем, последнее время действия лидера Незалежной частенько вызывают улыбку. Накануне на Генассамблее ООН после отказа в комментарии корреспонденту "России 1" Евгению Петрову со словами: "Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы – "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию" Порошенко вломился в переговорную российской делегации, вылетев оттуда как ошпаренный.

"Наверное, с туалетом перепутал", – предположил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Инцидент снова всколыхнул интернет-пространство. Пользователи соцсетей нашли объяснение поведению главы государства: мол, Порошенко взялся за старое – вновь ищет утешение на дне стакана.