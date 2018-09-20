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Порошенко судится с британцами

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Президента Незалежной унизили

Украинский лидер беспокоится за свою репутацию. Честь и достоинство он намерен отстаивать в суде.

Петр Порошенко подал иск на британский канал ВВС за клевету. По его мнению, журналисты оболгали президента Незалежной, написав в материале, будто бы тот приплачивал главе Белого дома Дональду Трампу за встречи.  

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Примерно $400 – такая такса у последнего. Эту сумму получил в то время его личный адвокат Майкл Коэн, с легкой руки которого и были организованы "платные" переговоры.

Тайный взнос за беседу с американским лидером Порошенко осуществлял не сам, а через посредников, отмечается в таблоиде. Взамен же он получил "неприлично коротких нескольких минут светской беседы и рукопожатия", но этого было недостаточно.

Защитники Порошенко заявили, что в статье нет ни единого слова правды. Сейчас ранимый пан не находит себе места, ведь подобные новости "до глубины ударяют по его чести и достоинству", пишет The Daily Telegraph.

Материал пришелся не к месту, во-первых, накануне выборов, а во-вторых, в разгар антикоррупционной кампании на Украине. Более того, адвокаты утверждают, что у ВВС отсутствуют доказательства. А между тем, сказано в иске, Порошенко перенес "сильное потрясение", испытал дискомфорт, также "серьезно пострадала" его репутация.

Ознакомиться с "очерняющим" президента Незалежной репортажем, который вышел 23 мая, можно до сих пор. ВВС отказалась писать опровержение, да и извинения приносить не стала.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Оксана ПОДТУРКИНА
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