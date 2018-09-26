Прослезились: украинцы подсчитали ущерб от "Северного потока – 2"

Экономика страны пошатнется

Порядка 3% ВВП может лишиться Незалежная после запуска топливной магистрали. Непримиримый Киев уверен, что "коммерческий" проект перекроет вентиль украинской трубы, по которой российский газ доходит до европейских потребителей.

Убытки от строительства "Северного потока" подсчитал украинский Минфин в отчете о фискальных рисках на следующий год.



"Реализация проекта "Северный поток — 2" может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг примерно на 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)", – сказано в докладе украинского ведомства, специалисты которого также полагают, что запуск нового трубопровода упрочит место Германии как газового узла в глазах Западной и Центральной Европы.

В свою очередь "Газпром" пообещал оставить транзит через соседнее государство после 2019 года, если Киев докажет его пользу концерну. Транзит будет экономически выгоден, если составит 10-15 млрд кубометров в год.

"Северный поток – 2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива.

Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в 10 млрд евро. Его полностью профинансирует Москва, пообещал президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, напоминает "URA.RU".

Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.