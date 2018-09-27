"Северный поток-2" спасет Украину

"Нафтогаз" уже строит планы, на что пустит деньги после продажи российской трубы

К концу года Украина станет обладательницей кругленькой суммы, вырученной от продажи акций оператора газопровода "Северный поток – 2" – компании Nord Stream 2 AG. Об этом заявил директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

По его словам, британский суд непременно вынесет положительное решение по иску Украины, и несколько миллиардов долларов упадут на счет украинской компании.

В начале этого года Стокгольмский арбитраж счел Россию виновной в сокращении объемов транзита газа через Украину и обязал "Газпром" выплатить украинской стороне $2,56 млрд неустойки. Российский концерн это решение обжаловал в Швеции. В ответ "Нафтогаз" подал иски в суды Великобритании, Швейцарии и Нидерландов с требованием арестовать российские активы и пустить их с молотка.

Киев не скрывает, что рассчитывает убить одним выстрелом двух зайцев: получить деньги и помешать строительству "Северного потока – 2".

"Вероятность принудительного взыскания акций Nord Stream 2 AG есть, и она достаточно велика, но говорить об этом пока рано", – сказал "Газете.ру" управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

"Полагаю, что решение Стокгольмского арбитража, принятое против "Газпрома", отменено не будет в апелляции и Лондонский суд практически автоматически вынужден будет выдать исполнительный лист на его принудительное исполнение", – согласился юрист по международному экономическому праву Кантемир Карамзин.

Впрочем, это не означает, что России пора прощаться с "Северным потоком – 2". Во-первых, если решение вступит в силу, "Газпром" сможет все-таки рассчитаться деньгами, а не активами. Во-вторых, так быстро, как на это рассчитывает Витренко, такие вопросы не решаются. К Новому году подарка под елочкой Киев не получит в любом случае. Сначала ему придется преодолеть годы дорогих судебных разбирательств в различных инстанциях.