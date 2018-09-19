Все переврали: Польша открестилась от санкций по "Северному потоку - 2"

Варшава никогда не настраивала США против газопровода

Ограничительные меры не входили в правила ее игры. Польша лишь намекала на последствия строительства "Северного потока – 2".

В ряду итоговых вариантов стояла угроза энергетической безопасности, о которой Варшава предупреждала Вашингтон. Однако ни о каких санкциях речи не было, заверил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Польша никогда не добивалась от США наложения санкций, – оправдался он на пресс-конференции. – Польша только представляла США аргументы о том, что газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Европы".

Ответственность же за воплощение идеи лежит полностью на Соединенных Штатах, подчеркнул поляк. "Какие выводы США сделают из наших аргументов – это суверенное решение США", – отрапортовал Щерский, передает РИА "Новости".

Прошлогодний закон разрешает американскому лидеру "разбрасываться" санкциями против лиц, которые вкладывают солидные суммы в реализацию российских экспортных трубопроводов. В ограничительный список могут попасть те, кто внес $1 млн единовременно или $5 млн в течение года. Кроме того, отдельной строкой в документе прописано, что США не успокоятся, продолжив останавливать "Северный поток – 2".

О новых санкциях буквально несколько дней назад обмолвился министр энергетики США Рик Перри. А глава Белого дома Дональд Трамп в одном из последних своих заявлений сказал, что Вашингтон не станет наказывать иностранные компании, участвующие в строительстве топливной магистрали, – мол, им и без того придется несладко, поскольку от них потребуют ответа недовольные лишними тратами граждане ЕС. Об этом американский лидер сообщил после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой, который, в свою очередь, возлагал на эти переговоры большие надежды.

"СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива.

Он не по нраву многим странам. Против, в частности, выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.