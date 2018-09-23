Порошенко поделился личным опытом

Если Евросоюз позволит себе "прирасти" к России газопроводом, то его ждет та же судьба, что и Украину. В этом уверен украинский глава Петр Порошенко.

По его словам, Россия строит "Северный поток – 2" для европейцев не ради обоюдной экономической выгоды, а с целью дальнейшего геополитического шантажа, как это было относительно недавно с Украиной.

"Могу сказать точно, что это неприятный момент, когда Путин тебе звонит сказать, что "Газпром" на следующий день прикрутит кран", – обратился он к своим "европейским друзьям" через немецкую газету Rheinische Post.

Вместо "Северного потока – 2" Брюсселю стоит выбрать более безопасный с политической точки зрения транзит голубого топлива через украинскую ГТС, добавил Порошенко.