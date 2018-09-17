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США готовят санкции против "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ

В Вашингтоне всерьез задумались, как остановить строительство топливной магистрали. Конкретный план еще не разработан. Однако разговоры о том, что энергетический сектор России ждут очередные санкции, уже ведутся.

Прежде всего американцы радеют за сохранность транзита газа через Украину, а не за увеличение поставок в Европу своего СПГ, заявил министр энергетики США Рик Перри. Последний довод, по его словам, – "чепуха", которую сочинили немецкие официальные лица.

"Я не думаю, что какие-либо решения уже приняты. Но вероятность введения новых санкций есть", – заверил он в интервью газете "КоммерсантЪ".

По мнению министра, "Северный поток – 2" ущемит права других поставщиков голубого топлива. Евросоюз поддерживает Соединенные Штаты в этом вопросе. В "оппозиции", полагает Перри, остались Германия с Австрией. Последнюю он включил в этот список авансом с оговоркой "может быть".

"Я надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении "Северного потока – 2" связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину. Есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы. Это разные вещи. Хотя они в чем-то и ведут к одинаковому результату", – пояснил глава Минэнерго.

Большие надежды на новые санкции Вашингтона возлагает Киев. Да и сам он не собирается прекращать попыток остановить строительство газопровода, поскольку после его запуска, уверен министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, Россия откажется от услуг украинской ГТС.

"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию – будет ли это обычный терроризм или что-то более креативное", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства на заседании 7-го Евроатлантического форума в Киеве, передает "ЛIГА.net".

Между тем одно из последних заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель как раз опровергает слова Климкина. На встрече с литовским президентом Далей Грибаускайте она сообщила, что выступает за сохранение транзита через территорию Украины. Об этом неоднократно говорил и российский лидер Владимир Путин. На что американский министр лишь ответил: "Посмотрим".

"СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива.

Он не по нраву многим странам. Против, в частности, выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.

Оксана ПОДТУРКИНА
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