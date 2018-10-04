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Украина приготовилась штурмовать Керченский пролив

Фото: GLOBAL LOOK press/Server Amzayev
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Киев пошел против правил

Проход украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" под Крымским мостом мог легко обернуться бойней. Об этом заявил капитан первого ранка Дмитрий Коваленко, руководивший операцией со стороны Украины.

По его словам, Киев был готов к тому, чтобы ввязаться в бой с кораблями российской погранслужбы ФСБ. Более того, Коваленко признался, что намеренно устроил маленькую провокацию против россиян, нарушив правила мореплавания.

Вместо принятого запроса на разрешение пройти через контролируемую РФ акваторию он поставил пограничников перед фактом, мол, "Корец" "планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море".

Коваленко также рассказал изданию "Укринформ", что украинские моряки заметно волновались во время похода, опасаясь жесткой реакции со стороны России. Они даже подготовили пулеметы на случай огневого столкновения и "пожарные рукава", которыми собирались "смыть" российских пограничников.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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