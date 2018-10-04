Киев решит проблему нехватки вагонов за счет Москвы

На Украине обнаружили недостающие поезда в России

Относительно недавно глава Минтранса Незалежной Владимир Омелян утверждал, что украинцам не хватает поездов для передвижения внутри страны, так как все они задействованы на железнодорожном сообщении с Россией. Похоже, Киев нашел способ разобраться с этой проблемой.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев потребует от Москвы вернуть предприятию "Укрзализныця" 30 тыс. вагонов.

Депутат считает, что по вине "российской агрессии" вагоны, оставшиеся на "оккупированной" территории, были фактически украдены. Геращенко особо отметила, что 85 новых вагонов были купены на кредит, выделенный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и он до сих пор еще не оплачен, отмечает УНИАН. По ее словам, имущество страны необходимо вернуть как можно скорее, иначе будет поздно – вагоны распродадут.

"Представьте себе, что на российских и сепарских сайтах сейчас есть анонсы с предложениями: "Покупайте краденые в Украине вагоны". Они как мародеры торгуют этим ворованным имуществом", – сказала украинский депутат.

Парламентарий также добавила, что планирует обратиться "в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи".

В 2018 г. Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в документе Россия названа "агрессором", а территории Донбасса, неподконтрольные Киеву, "оккупированными".

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.