Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Венгры закрыли Украине дверь в НАТО

Степан Полторак. Фото: wikipedia.org
продолжениеУкраинцам показали разруху на фабрике Порошенко
Министра обороны Незалежной не пустили на собрание альянса

Главе украинского Минобороны Степану Полтораку не разрешили принять участие во встрече министров обороны стран – членов НАТО, которая проходит в Брюсселе 3-4 октября.

Заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий сообщил, что в НАТО объясняют, что против присутствия на встрече Полторака возражает Венгрия, а принцип Альянса заключается в том, что подобные решения должны приниматься единогласно.

По теме

Будапешт резко выступил против Киева из-за принятого Украиной закона об образовании. Ранее США объявили, что призовут Венгрию не блокировать из-за этого встречу на уровне министров между Украиной и НАТО. 

Мукосий добавил, что Полторак обратился с письмом к генсеку альянса Йенсу Столтенбергу с просьбой принять участие в министерской встрече, однако в ответ получил письмо, где ему объяснили, почему он не может быть на нее приглашен.

Других подробностей ответа Столтенберга Мукосий приводить не стал, отмечает "Европейская правда". "Главное, что письмо не осталось без ответа", – подчеркнул полковник.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Китай сбил с Америки корону лидерства

Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США

Путин назвал мертвого Скрипаля подонком

Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей