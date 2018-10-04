Министра обороны Незалежной не пустили на собрание альянса

Главе украинского Минобороны Степану Полтораку не разрешили принять участие во встрече министров обороны стран – членов НАТО, которая проходит в Брюсселе 3-4 октября.

Заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий сообщил, что в НАТО объясняют, что против присутствия на встрече Полторака возражает Венгрия, а принцип Альянса заключается в том, что подобные решения должны приниматься единогласно.

Будапешт резко выступил против Киева из-за принятого Украиной закона об образовании. Ранее США объявили, что призовут Венгрию не блокировать из-за этого встречу на уровне министров между Украиной и НАТО.



Мукосий добавил, что Полторак обратился с письмом к генсеку альянса Йенсу Столтенбергу с просьбой принять участие в министерской встрече, однако в ответ получил письмо, где ему объяснили, почему он не может быть на нее приглашен.

Других подробностей ответа Столтенберга Мукосий приводить не стал, отмечает "Европейская правда". "Главное, что письмо не осталось без ответа", – подчеркнул полковник.