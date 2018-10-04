Жителей Незалежной убеждают, что предприятие не работает

Кондитерское производство Roshen в Липецкой области России закрыто. В этом убедился украинский журналист Роман Цымбалюк. После появившихся в СМИ Незалежной слухов о том, что фабрика по-прежнему поставляет конфеты, в том числе в магазины Крыма, он лично съездил в Липецк.

"Две производственные площадки Roshen закрыты, там только охрана и несколько уборщиков, – продемонстрировал кадры из РФ телеканал ТСН. – Третья, которая должна была стать самой крупной кондитерской фабрикой в России, стоит недостроенной", – сообщили зрителям Незалежной. Для пущей убедительности автор репортажа рассказал, что побеседовал с местными жителями: они подтвердили, что украинские конфеты не ели давно.

Ранее СМИ Украины распространили кадры из крымских магазинов, на прилавках которых лежат конфеты Roshen. В официальном представительстве фабрики Порошенко при этом заявили, что сладости эти уже с истекшим сроком годности, поскольку с Украины в Крым поставок нет, а производство в Липецкой области закрыто в апреле 2017 года.

Весной 2018-го соучредитель Центра исследования коррупции Дрю Салливан сообщил, что Порошенко тайно ведет бизнес в России, пишет сайт "Комсомольская правда". А недавно украинские нардепы заявили в прямом эфире, что в Москве можно заказать любую продукцию Roshen, в том числе быстропортящиеся торты.