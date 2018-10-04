Для ВСУ утверждено бандеровское приветствие

Исторический поворот в развитии Украины совершила Верховная рада. В четверг, 4 октября, нардепы приняли закон, который сделал лозунг фашистских националистов "Слава Украине" официальным приветствием военнослужащих страны.

Теперь вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!" солдаты и офицеры будут говорить: "Слава Украине!" и отвечать: "Героям слава!"

Ранее с подобной инициативой выступил президент Петр Порошенко. В ближайшее время он подпишет принятый Радой документ, и закон вступит в силу.

"Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне – официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине", – уже написал Порошенко в Twiiter.

Помимо нацистского лозунга, военнослужащие Незалежной будут обязаны употреблять слово "пан" вместо обращения "товарищ".

Лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!" был принят в качестве приветствия Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армией (УПА) (запрещена в РФ) в 1941 году. ОУН и УПА сотрудничали с гитлеровскими войсками, занимаясь в том числе этническими чистками. Между тем их лидеров – Степана Бандеру и Романа Шухевича – стараниями Порошенко признали национальными героями Украины.