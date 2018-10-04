Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинская армия официально стала нацистской

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Для ВСУ утверждено бандеровское приветствие

Исторический поворот в развитии Украины совершила Верховная рада. В четверг, 4 октября, нардепы приняли закон, который сделал лозунг фашистских националистов "Слава Украине" официальным приветствием военнослужащих страны.

Теперь вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!" солдаты и офицеры будут говорить: "Слава Украине!" и отвечать: "Героям слава!"

По теме

Ранее с подобной инициативой выступил президент Петр Порошенко. В ближайшее время он подпишет принятый Радой документ, и закон вступит в силу.

"Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне – официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине", – уже написал Порошенко в Twiiter.

Помимо нацистского лозунга, военнослужащие Незалежной будут обязаны употреблять слово "пан" вместо обращения "товарищ". 

Лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!" был принят в качестве приветствия Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армией (УПА) (запрещена в РФ) в 1941 году. ОУН и УПА сотрудничали с гитлеровскими войсками, занимаясь в том числе этническими чистками. Между тем их лидеров – Степана Бандеру и Романа Шухевича – стараниями Порошенко признали национальными героями Украины.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

"Его жизнь окончена": Британия избавилась от Скрипаля

Экс-разведчик ушел по-английски

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей