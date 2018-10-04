Лидер Незалежной указал европейцам, где расположен "демократический аванпост"

Президент Украины Петр Порошенко предложил гражданам Италии представить "российский" референдум на острове Сардиния и сообщил, что хочет показать вице-премьеру Республики Маттео Сальвини Донбасс.

О своих географических и исторических познаниях глава государства поведал в интервью Repubblica. Он полагает, что после "экскурсии" в воюющий шахтерский край высокопоставленный итальянец поймет, что санкции против России крайне нужны.



"Я боюсь, что ваш министр не в курсе глубочайшей трагедии, которая по вине Кремля происходит на Украине", – заявил пан Порошенко.

Назвав президента РФ Владимира Путина "императором", который якобы "хочет присоединить мою страну, даже не спрашивая мнения наших людей", он предложил итальянцам представить, что завтра лидер России захочет сделать это с Сардинией.

"Может организовать фальшивый референдум и заявить, что остров вдруг стал российским. Каждый итальянец начал бы борьбу, чтобы получить его обратно и, конечно, получит поддержку всего мира", – рассуждает Петр Алексеевич. Он выразил надежду, что весь мир, включая Рим, поддержат Киев в его борьбе против "агрессора".

"Мы не просим солдат. Мы только просим, ​​чтобы ЕС оставался на нашей стороне, потому что быть вместе – единственный способ быть сильнее", – призвал "шоколадный король" Незалежной.

По его мнению, в Донбассе украинская армия защищает "не только наш национальный суверенитет", а и демократию в Европе, "которая находится под прицелом Москвы".

Правда, пан Порошенко скромно промолчал о том, что референдум в Крыму весной 2014 г. прошел при полной поддержке абсолютного большинства населения полуострова и спустя четыре года никто не стремится сражаться за его возвращение в лоно Украины. Кроме того, Петр Алексеевич не уточнил в своем сравнении, зачем Путину и России в целом нужна эта Сардиния.

Что касается вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини, то он регулярно критикует антироссийские санкции. Так, в июле итальянец пообещал, что Италия станет одной из первых стран, которая выступит за снятие экономических ограничений ЕС.

Также министр заявил о готовности обсуждать статус Крыма и допустил, что правительство Республики наложит вето на продление санкций, связанных с воссоединением полуострова с Россией.