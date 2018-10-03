Украинская фабрика выпустила предупреждение-страшилку для крымчан

Вся продукция кондитерской корпорации "Рошен", которая сейчас есть на прилавках Крыма, является непригодной к употреблению. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

"Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, непригодна к употреблению. Срок годности такой продукции истек минимум в начале 2018 года, соответственно, она может быть опасна для здоровья", – заявили кондитеры украинского бизнесмена Петра Порошенко.

В корпорации считают, что сейчас на полуострове может находиться лишь продукция, выпущенная несколько лет назад на Липецкой кондитерской фабрике. Однако последние сладости там были выпущены еще в I квартале прошлого года, сейчас же предприятие закрыто.

"С 1 апреля 2017 г. на липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками", – заявляют в украинской компании.

В корпорации уверяют, что доступ продукции, произведенной на фабриках Незалежной, на российский рынок закрыт еще с 2013 года.

"Мы понимаем, что при подготовке сюжетов, которые касаются Roshen, некоторые украинские СМИ могут намеренно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этому является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября. Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию, журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", – призвали кондитеры пана Порошенко.

Накануне, 2 октября, в эфире ТСН показали конфеты, купленные 20 сентября в супермаркете Симферополя, которые каналу презентовали зрители. Судя по этикетке, сладости произведены в России на Липецкой кондитерской фабрике "Roshen".

Между тем, как пишет "Крыминформ", на прилавках магазинов полуострова можно встретить именно украинские конфеты "Рошен" – с этикетками на мове и указанным действующим сроком годности.

"В крымских магазинах есть не только произведенные в России конфеты Roshen, но и произведенные на Украине. Даже ума не можем приложить, как они прошли все ваши блокады и санкционные кордоны. Кажется, патриотам Украины срочно нужно опять возбудиться и задать себе вопрос, почему же не действуют придуманные вами санкции. Хотя вопрос-то риторический", – отмечают крымчане в Сети, сопровождая свои комментарии фотографиями оберток украинских конфет.

Буквально пару дней назад пан Порошенко клялся, что его кондитерское детище законсервировало фабрику в Липецке.

"Менеджмент "Рошен" принял соломоново решение: просто взял и закрыл фабрику в Липецке. Кто желает – может поехать и проверить: на воротах замки, тысячи людей уволены, производство остановлено, и не будет запущено", – подчеркнул глава государства.

Петр Алексеевич сокрушался, что президент России Владимир Путин умышленно блокировал фабрики.

"Липецкая кондитерская фабрика по приказу Путина с первых дней агрессии была арестована, чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это – технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в ее наличии", – уверял лидер нации.

Ранее сегодня один из бывших сотрудников липецкой фабрики поведал "Московскому комсомольцу", как и из чего создавалась продукция "Рошен". По его словам, там была сплошная химия и безотходное производство.

Судя по всему, на Украине журналисты и оппозиционные президенту политики всерьез взялись за активы Петра Алексеевича в преддверии выборов.

