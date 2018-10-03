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Порошенко выкатил "технику НАТО"

Кадр facebook.com/petroporoshenko
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В Харькове продолжают реанимировать советские танки

Киевские власти продолжают отчитываться о любом пополнении в парке техники ВСУ. На этот раз модернизированной советской техникой на свой странице в Facebook козырнул президент Петр Порошенко.

Речь идет о 16 обновленных на Харьковском бронетанковом заводе советских Т-80 и Т-64, которые "совсем скоро" поступят на вооружение армии.


Кроме оснащенных динамической защитой советских танков, на видео засветились 5 знаменитых БТР-4 "Буцефал", которые Украина планирует довести до стандартов НАТО. Порошенко лишний раз напомнил, что бронетранспортер – разработка харьковского КБ имени Морозова.

Стоит отметить, что БТР-4МВ-1, который по данным Киева, соответствует стандартам НАТО, в армии пока не видели, только на промороликах. Равно как и реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан" и другую технику, которая, по словам Порошенко, Турчинова и других, должна вывести армию Украины на новый уровень. А что касается партий, показанных на видео, существенными их назвать трудно.

Александр ИЛЬИН
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