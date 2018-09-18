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Украинцев обманули при помощи НАТО

Фото: GLOBAL LOOK press/w80
продолжениеКиев обдерет население в угоду МВФ
Порошенко использует мантру про вступление в блок для победы на выборах

Заявления о том, что Незалежная в ближайшем будущем сможет вступить в ряды Североатлантического альянса, не имеют под собой реальных оснований и являются предвыборной спекуляцией действующей власти. С таким утверждением выступил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.

"До тех пор пока не закончен конфликт в Донбассе, все намерения вступить в НАТО – это предвыборные спекуляции президента. Любые попытки протянуть это решение без воли народа и референдума приведут к еще большему расколу в украинском обществе", – заявил политик, выступая с парламентской трибуны (его слова приводит РИА "Новости").

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До этого другой депутат, Виктор Бондарь, напомнил коллегам о том, что Украину в НАТО особо никто не ждет. По его словам, стремление главы государства закрепить проевропейский курс на конституционном уровне является "большим пиаром". Это выставляет страну в невыигрышном свете.

"Сегодня в угоду выборам нам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы – прописываем мы вступление в НАТО и ЕС или нет. Но это не значит, что нас туда позвали. Мы выглядим смешно перед ЕС и НАТО. Мы за них решили, куда мы уже вступаем", – заметил Бондарь (его выступление транслировал парламентский телеканал).

К тому же украинское руководство забывает о том, что своей политикой оно нажило себе настоящего врага внутри альянса. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что ущемление прав проживающих в Закарпатье венгров помешает Киеву сблизиться с ЕС и НАТО. Накануне помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес признал, что Будапешт может наложить вето на сближение с Киевом, которое остальные члены блока не смогут преодолеть при всем желании.

Президент Петр Порошенко в начале сентября внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который закрепляет в основном законе курс страны в ЕС и НАТО. В четверг, 20 сентября, парламентарии планируют направить "натовский" законопроект на экспертизу в Конституционный суд.

В 2014 г., после потери Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, Киев отказался от внеблокового статуса государства. Спустя два года вступление в НАТО было определено целью внешней политики страны. К 2020 г. Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предупреждал украинских политиков, что для вступления в военно-политический блок Киеву нужно соответствовать целому ряду критериев, а на это потребуется очень много времени. Эксперты не верят, что Украина сможет реально претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

Андрей ФИЛАТОВ
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