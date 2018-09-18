Киев обдерет население в угоду МВФ

Жители Незалежной разорятся на счетах за газ

Власти Украины поднимут цены на голубое топливо для физических лиц, сообщили в государственной компании "Нафтогаз". Тем самым правительство пошло на поводу у Международного валютного фонда (МВФ), который назвал повышение тарифов обязательным условием для продления кредитной линии.



"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 г. – есть", – приводит агентство УНИАН слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Руководитель компании при этом уточнил, что темпы роста цен сейчас обсуждается.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался успокоить граждан. Он пообещал, что власти помогут тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. "Мы ведем переговоры, и мы хотим, чтобы цена на газ была справедливой для людей, а это означает, что размер повышения имеет ключевое значение. Правительство делает все для того, чтобы это повышение было минимальным, учитывая ситуацию с доходами населения и возможности бюджета компенсировать рост цены на газ для граждан, нуждающихся в государственной поддержке", – отметил чиновник.

Власти страны называют повышение тарифов на газ для населения неизбежным шагом. В противном случае западных денег Киеву не видать. А без очередного кредита украинское правительство не смогло бы обеспечить выплаты по старым внешним долгам, и страна, по сути, стала бы банкротом.

По условиям МВФ для продолжения сотрудничества с финансовой организацией Украина должна была пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Четырехлетняя программа помощи МВФ, которая стартовала в 2014 г., предусматривает выделение Украине $17,5 млрд, напоминает РИА "Новости". В марте 2015 г. Киев получил первый транш в $5 млрд, в августе того же года – второй транш в $1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 гг. МВФ перечислил Украине по одному траншу на $1 млрд каждый. Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017-го, однако его до сих пор не выделили. Теперь Киев рассчитывает получить транш в этом году.

Несмотря на усиленную подпитку кредитными деньгами, внешний долг страны стремительно растет. За пять лет – с начала 2013-го по начало 2018-го – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71%.