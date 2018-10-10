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Порошенко посадят за коррупцию

Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
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Скамья подсудимых заждалась украинского президента

Руководителя Незалежной ждет печальная участь, если он проиграет выборы главы государства будущей весной. В этом случае он с большой долей вероятности станет подследственным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил украинский журналист, депутат Верховной рады от провластного "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

В интервью журналу "Новое время" он объяснил, почему Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура ведут настоящую войну против НАБУ. По его мнению, это делается по прямому указанию главы государства.

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"Я могу объяснить, в чем причина войны. Моя версия простая: если Петр Порошенко проигрывает выборы президента – а это может произойти уже в апреле следующего года, – то с момента утраты власти Петр Порошенко становится подследственным Антикоррупционного бюро. Закон прописан так, что НАБУ не имеет права заниматься действующим президентом, но имеет право расследовать деяния экс-президента", – сказал политик.

У борцов с коррупцией скопился многотомный компромат на президента и его команду. Но сейчас эти дела расследовать невозможно, поскольку они "уперлись в стену из‑за того, что цепочка обрывается на ближайшем окружении президента, и дальше невозможно продвинуться".

"Я убежден, что к Порошенко у НАБУ очень много вопросов. Для того чтобы избежать таких неприятных вопросов, чтобы не быть под следствием у НАБУ, ему его нужно уничтожить до момента (потери власти)", - отметил Лещенко.

Президент вынужден изворачиваться, поскольку он не имеет права распустить Антикоррупционное бюро или уволить его руководителя. "Ему для начала необходимо дискредитировать НАБУ, рассорить его сторонников, чтобы часть откололась; сделать так, чтобы НАБУ никто не вышел защищать; чтобы в момент, когда произойдет эта операция "обезглавливания" НАБУ, это было безболезненно, с минимальным привлечением внимания", – утверждает парламентарий.

По его мнению, на волне событий 2014 г. украинцы действительно поверили в то, что "шоколадный магнат" сможет покончить со взяточничеством и засильем олигархов. Но эти надежды сменились разочарованием.

"К сожалению, Петр Порошенко стал сообщником коррупционеров. Это, скажем, версия, которую я готов часами доказывать, потому что его мандат на власть, который он получил от людей, позволял и с коррупцией бороться, и поменять систему власти, систему выборов, правила в стране. К сожалению, он этого не сделал", – заключил Лещенко.

Андрей ФИЛАТОВ
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