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Немцы раскрыли схему грабежа Украины

продолжениеНарод против: Судьба Порошенко решена
Страну разворовывают с молчаливого согласия ЕС

Не секрет что коррупция и воровство, пожалуй, главные беды постмайданной Украины. Однако масштаб бедствия поразил европейских депутатов, по просьбе которых было проведено соответствующее исследование.

Оказалось, что из бюджета страны исчезают буквально миллиарды евро из-за мошенничества с налогами. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, украинцев вовсю грабят олигархи, а казна Незалежной напоминает дырявый карман – сколько туда денег ни положи, ничего не останется. По словам евродепутата Хельмута Шольца, власти отдали страну на откуп владельцам крупнейших компаний  

"Группам олигархов на Украине выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляются разнообразные льготы", – возмутился Шольц.

Он уверен, что в ЕС не могут не знать о том, какая печальная ситуация сложилась на Украине, но воздерживаются от критики администрации Порошенко в силу политической конъюнктуры – Киев приходится поддерживать в тлеющем конфликте с Москвой.

Однако, похоже, терпению приходит конец. За последние четыре года Украина получила от Евросоюза помощь на общую сумму в 11 млрд евро. Из них до казны дошли всего лишь 8 млрд. По словам Шольца, у Брюсселя уже начали возникать вопросы по поводу того, куда уходят деньги европейских налогоплательщиков.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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