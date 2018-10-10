На лидера украинских радикалов совершено покушение

Есть пострадавшие

Координатора украинской радикальной группировки С14 Сергея Мазура пытались ликвидировать в его же квартире в Борисполе.

Как сообщает утром 10 октября телеграм-канал группировки, преступники приставили лестницу к стене дома, где расположена квартира Мазура, и забросили в окно гранату РГД-5. Спасли шторы.

"Граната срикошетила под стол. Весь массивный стол в хлам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самого Сергея Музура в этот момент не было дома. А вот его отец пострадал. С многочисленными осколочными ранениями он находится в реанимации.

Сергей Мазур был зачинщиком погрома цыганского табора около Киева весной этого года.