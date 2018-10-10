Россия может: на Украине испугались угрозы лишиться Днепра

Эксперты осознали, чем может обернуться демарш Киева

Россия может воспользоваться опытом Турции и оставить Незалежную без Днепра. Это признал директор Института энергетических исследований Украины Дмитрий Марунич.

Комментируя слова постпреда республики Крым Георгия Мурадова о том, что Москва может перенаправить исток Днепра в Смоленской области в Оку, если Киев не возобновит водоснабжение Крыма, Марунич отметил, что данная угроза вполне реальна.

"Нечто подобное сделали турки, построив каскад ГЭС на Евфрате, фактически лишив стока несчастный Ирак", – написал эксперт в Facebook. Он напомнил, что сотни лет жители Ирака использовали воды Евфрата и Тигра и плодородные почвы в их долинах для земледелия, а потом Турция лишила их привычного уклада жизни, построив серию дамб.

Подписчики Мурадова мрачному прогнозу не поверили.

"Да нет, не сделает Россия так…" – написал в комментариях Андрей Епифанцев.

"Да никто не будет губить природу и вредить людям, ради экономии денег на опреснительные мембраны", – возмутился Андрей Стерхов.

"Был бы я на месте россиян – так бы и поступил, поставив эту территорию в полнейшую зависимость. И дело с концом. Сколько уже можно терпеть этот "гнойник", который все никак не прорвет", – заявил Дмитрий Гура.

"Есть какие-то документы ООН, типа конвенции о запрещении использовать водные ресурсы как орудие давления на соседние государства. Да, Украина первая нарушила, перекрыв канал. Но преступления одних не должны быть аргументом для совершения преступлений другими", – указал Евгений Диков.

"Надо сыграть на опережение и запретить Днепр, так как он российский", – предложил радикальную меру Антон Ка.

Решение Киева перекрыть подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу вызвало экологические проблемы в Крыму. Даже сами украинцы сочли подобные меры "геноцидом".