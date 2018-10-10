Причину подрыва украинского арсенала нашли в Киеве

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Отсутствие должной реакции со стороны власти на предыдущие
случаи пожаров и взрывов на военных складах привело к происшествию в Ичне, где
загорелся один из крупнейших артиллерийских складов на территории Незалежной. К
такому выводу пришла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Говорят, что эффективность системы демонстрируют не ошибки, а реакция на ошибку. У нашей системы – никакой реакции на ошибки. Военные склады взрываются регулярно и по всей территории", – написала политик на своей страничке в Facebook.
Непосредственной причиной взрывов могла послужить как "диверсия России", так и "собственная бесхозяйственность и халатность". Инцидент показал, что "страна не защищена, никаких выводов из предыдущего опыта не сделано, виновные не найдены и не наказаны", отметила будущий кандидат в президенты.
По ее мнению, Петру Порошенко следует не хвастаться повышением обороноспособности с предвыборных плакатов, а навести порядок в армии и усилить охрану боеприпасов, в том числе с воздуха.
Первоначальные заявления о том, что на горящем арсенале находится около 88 тыс. т боеприпасов, в Министерстве обороны Украины опровергли. По данным ведомства, снарядов там хранится в полтора-два раза меньше, а огнем охвачено только 10% технической территории.
Замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко пытается убедить сограждан, что ситуация под контролем. А между тем Министерство инфраструктуры объявило о расширении зоны запрета полетов в районе пожара до 30 километров.
"В связи с пожаром и взрывами на территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи населенного пункта Дружба Ичнянского района Черниговской области, в целях безопасности полетов введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 километров, а также закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах", – говорится в официальном сообщении.
Пожар на военных складах под Черниговом начался рано утром 9 октября. Из окрестных населенных пунктов пришлось эвакуировать порядка 10 тыс. человек. По предварительным данным, никто не пострадал. За последние несколько лет это уже пятое подобное ЧП на Украине.
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