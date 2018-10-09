Похоже, Киев решил уничтожить следы "Буков", из которых сбили MH17

Пожар на крупнейшем военном складе Незалежной случился вследствие российской диверсии. Военнослужащие РФ устроили поджог при помощи беспилотника – точно так же, как это было в случае взрывов на других арсеналах. С подобным утверждением выступил украинский журналист Юрий Бутусов.



"Сватово – Балаклея – Калиновка – Ичня. Разумеется, скорее всего, это очередная диверсия РФ, которая централизованно уничтожает запасы наших боеприпасов", – написал Бутусов на своей страничке в Facebook. Он руководствуется железной логикой: склад в Черниговской области находится недалеко от российской границы, поэтому "туда беспилотник также долетит, как долетел до Балаклеи".

Бутусов заранее опроверг напрашивающуюся версию о том, что разворованные склады взорвали по распоряжению местных военачальников, испугавшихся ревизии. "Все это чушь. Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот – целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении. Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы", – написал журналист, которого украинская пресса именует "военным экспертом".

Автор поста возложил ответственность за случившееся на военных, которые не смогли обезвредить "российских диверсантов". "Это, как обычно, неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО от беспилотников, но это диверсия", – заключил он.

В Сети тем временем строят предположения по поводу того, что могло стать истинной причиной взрыва. По одной из версий, украинские военнослужащие решили таким незамысловатым образом уничтожить имевшиеся в их распоряжении зенитно-ракетные комплексы "Бук". Тем самым Киев пытается замести следы, которые могут выдать причастность Вооруженных сил Украины к уничтожению самолета "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года.

Мощный взрыв на военном складе в Ичне начались сегодня рано утром. Интенсивность взрывов составляла два-три в секунду. Власти эвакуировали около 10 тысяч человек из зоны ЧП – гражданское население и военнослужащих. По всей территории региона и вдоль границы с Россией вводятся ограничительные меры. В радиусе 20 км от эпицентра взрывов запрещено движение поездов и автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения. Санкция данной статьи – до семи лет тюремного заключения, передает РИА ФАН.

Взорвавшийся арсенал в Черниговской области является одним из крупнейших на Украине, его территория составляет порядка 682 гектаров. На данном складе хранится примерно 130-150 тыс. т боеприпасов.