МВФ переоценил будущее России и Украины

Эксперты Фонда уточнили прогноз на 2019 год

ВВП России в следующем году вырастет на 1,8%. Такой прогноз сделал Международный валютный фонд (МВФ) в октябре. При этом еще в июле эксперты Фонда не видели для России шансов нарастить экономику больше чем на 1,5%.

Как отмечается в свежем обзоре World Economic Outlook, РФ достигла значительного прогресса в укреплении финансовой стабильности. Это произошло за счет избавления банковской системы от слабых игроков, повышения цен на энергоносители и сокращения зависимости от доллара.

Пересмотрели в МВФ прогноз и по Украине. Вот только там – в сторону понижения. Если раньше международные финансисты говорили о росте ВВП Незалежной в 2019 г. на 3,3%, то сейчас дают максимум 2,7%.

Впрочем, это все равно больше, чем прогнозирует свой Нацбанк. Там предполагают, что рост украинского ВВП в следующем году составит 2,5%.

При этом госбюджет на 2019 г. рассчитан из прогноза роста экономики Украины на 3%, сообщает "Интерфакс".